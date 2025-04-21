İmralı heyeti irili ufaklı bütün siyasi partilerle 2 tur görüşme yaptı. Bu heyet 3 defa İmralı’ya gidip bu görüşmelerde kimin ne anlattığını terörist başı ÖCALAN’a iletti.

En son geçtiğimiz günlerde yine bu heyet MİT başkanının da hazır olduğu devletin zirvesi ile, sayın C.Başkanı ile de 1,5 saat süren bir görüşme yaptı.

Bugün yenilenmiş 2 kişilik heyet gelinen son durumu terörist başına “Arz etmek” ve konu hakkında önerilerini almak üzere 4.cü defa İMRALI’ya gidiyor.

Önce çok açık ve net olarak şu tespiti yapalım;

Adına ister “Çözüm süreci”, ister “Barış süreci” isterse son süreçteki adıyla “Terörsüz Türkiye” süreci densin, burada amaç gerçekten terör örgütü PKK’yı bitirip ülkemizi bu “Bela”dan kurtarmaksa bu sürece karşı çıkan art niyetlidir HAİNdir.

Ancak şunu da unutmayalım; TERÖRİST başı ÖCALAN’ın 27 şubatta terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti ve ortada konu ile ilgili somut hiçbir şey yok. Konunun bu kadar uzaması ister istemez insana “Acaba” dedirtiyor.

Biz PKK’lı teröristlerin ve bazı siyasilerin dile getirdikleri talep ve isteklerini dikkate almıyor ve Devlet yetkililerimizin ısrarla dile getirdikleri “Hiçbir şart şurt yok, hiçbir pazarlık yok” şeklindeki açıklamalarına inanmak istiyoruz.

Bu itibarla vatandaşlar olarak Devlet yetkililerimizden aşağıdaki hususlar hakkında çok AÇIK ve NET açıklama bekliyoruz;

••• Anayasanın ilk 4 maddesi ile 42. ve 66.cı maddelerinde değişiklik yapılacak mı? Yapılacaksa nasıl bir değişiklik yapılacak?

••• Anadilde eğitime izin verilecek mi?

••• Terörist başı ÖCALAN’a “Umut hakkı” falan adıyla bir af veya ev hapsi verilecek mi?

••• Cezaevlerindeki ve dağdaki PKK’lı teröristler için bir af ve benzeri çalışma olacak mı?

Bekliyoruz.

Mithat SOLGUN