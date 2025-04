Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. " (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 NİSAN; Egemenliğin saraydan sultandan alınıp asıl sahibine;millete verildiği, saray saltanatının yerini meclis üstünlüğünün aldığı tarihtir. Meclisin iyice zayıflatıldığı bugünün Türkiye'sinde 23 Nisan ruhuna çok ihtiyaç var.

#23Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de temeli ulusal egemenliktir. Bunu en iyi çocuklar biliyor. Türkiye’yi özgürlüğe, demokrasiye, adalete Atatürk’ü anlayan, yaptıklarıyla gururlanan çocuklarımız taşıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi "Gelin hep birlikte 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a; evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarınızda yani her yerde… Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım."

Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde vatan için can vermiş şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Atatürk, Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder. Sevgisi gönlümüzde, fikirleri hayatımızın her alanında..

Minnetle...

#23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı Kutlu Olsun.