Şehrül-Emin:

hak pişirmek,

hak dağıtmak,

hak gözetmektir.

Şehrin, ilçenin, beldenin ve yerleşim yerinin en emin kişisi.

Emin kişi;

Çevresinde en mert,

en iyi huylu,

en asil,

komşuluk haklarını en iyi gözeten,

en uysal,

en doğru sözlü ve en güvenilir kimsedir.

Düşmanlarının bile güvenirliliğini kazanan kişidir.

Peygamberimizin de, peygamber olmazdan önceki unvanı “Muhamedül Emin” dir.

Bugünün manasıyla, Şehrül-Emin

seçilmiş belediye başkanıdır.

Belediye Başkanı:

Şehrin;

parasından-pulundan,

imarından,

turizminden,

çöpünden,

suyundan,

çevresinden ve o yerleşim yerinde yaşayanların refahından sorumlu olan kişidir.

Belediye başkanları için:

“bir adam asmaz, bir de para basmaz”

gibi sözlerle etkileyip

bazı belediye başkanları

kendini “süper insan” zannederek

bir kısmında da “Pegasus Sendromu” oluşuyor.

Bunun neticesinde;

Başkan ve çevresindekiler Beytül

Mal olarak nitelendirdiğimiz belediye gelirlerini,

taşınır, taşınmazları ile belediye şirketlerini kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmaya başlıyor ve bunları:

Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

Sosyal hizmet ve yardımlar,

Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler,

Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri,

adı altında;

Eşine ,

dostuna ,

çoluk çocuğuna,

akrabasına ,

arkadaşına ,

partilisine;

yedirip ,

içirip,

yurtiçi ve dışında gezdirip,

şirket kurdurup,

haksız yere rant sağlayıp,

faturaları da İŞGÜZAR. MUHASEBECİLERİ tarafından bu gider kalemlerine uydurarak,

Milletine, emanetine ihanet eden,

belediyeleri babasının mülkü gibi gören belediye başkanları varsa eğer;

İstanbul, İzmir belediyelerindeki

yolsuzluk iddiaları nedeniyle yapılan operasyonları,

“Belediyelerde Temiz Eller”

şeklinde bir fırsata dönüştürerek

ülkemizdeki toplam 1393 belediyenin tamamında;

suç duyurusuna,

ihbara,

şikayete gerek duymadan,

adli,

idari,

mali denetimleri yapılarak,

kim Şehrül-Emin ,

kim milletin emanetine ihanet etmişse,

ortaya çıkarmanın ve hainleri adalete teslim etmenin tam zamanı.