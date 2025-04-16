Proje okulları torpilin değil, liyakatin adresi olmalı. Norm fazlası değil, değeri bilinmeyen öğretmenlerimizin yanındayız.

Proje Okulu adı altındaki öğretmen sürgününe karşı öğrenciler öğretmenlerinin haklarını arıyor!

Öğrencilerin barışçıl ve demokratik tepkileri de okul idarelerince disiplin sopasıyla engellenmeye çalışılıyor. Haksızlık, adaletsizlik toplumu bir örümcek ağı gibi sarıyor.

AKP’nin “Proje Okulu” adı altında yaptığı öğretmen kıyımı, eğitimde reform değil tasfiye operasyonudur. Yıllardır öğrencileriyle aile gibi olan binlerce öğretmen, bir gecede “norm fazlası” denilerek okulundan koparıldı. Proje Okulları uygulaması, eğitimde kadrolaşmanın açık itirafıdır. Eğitim, hiçbir partinin arka bahçesi değildir!

#ÖğretmenimeDokunma