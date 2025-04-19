Açıklanan 15 bin atama bırakın okullardaki öğretmen açığını kapatmayı, emekli olanların yerini bile doldurmaya yetmez.

Eğitimde tasarruf olmaz, Öğretmen ataması yapılsın, Kontenjan sayısı artırılsın, Ücretli Öğretmenlere, Kadro Verilsin!

Bu kadar ücretli öğretmen istihdamı varken bekletilerin çok altında bir atama sayısı…

Unutmayalım ki ülkenin geleceğini gençler, gençlerin geleceğini de eğitim belirler…

86 binden fazla ücretli öğretmenin 150 bine yakın öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde verilen 10-15 bin sayıları ihtiyacı karşılayamamaktadır. 500 bin kişinin girdiği bir sınavda 15 bin komik bir rakamdır. Acilen ek atama yapılması şarttır.

Yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımında dikkat çeken üzüntü verici tablo bile eğitim sisteminin içler acısı durumunu özetliyor, Biyoloji: 27 , Tarih: 28 , Türk Dili ve Edebiyatı: 29, Kimya: 49 , Fizik: 61 ve Matematik: 117

Bir milletin en güçlü damarlarından birisi dili ve edebiyatıdır. Gençlerimize sosyal olmayı, insan ilişkilerini güzel kurabilmeyi öğretebilecek, okumayı sevdirecek olan öğretmenlerimize 29 kontenjan vermek insafsızlıktır. Bu kadar öğretmen açığı varken bu bir haksızlıktır.

Bu bir başarı hikâyesi değil, sistemin çelişkisi. Yüzde 0,2’lik dilime giriyorsun ama kapılar yine kapalı. Bu ülkede öğretmen açığı değil, kontenjan adaleti var. Binlerce okul, milyonlarca öğrenci…

Ama emek veren öğretmen adayı için hâlâ “yer yok”. Bu sadece atanamama değil, umudun kadro dışı kalmasıdır. Binlerce mezun, hayaller, umutlar… 2024 öğretmen ataması artık bir umut değil, bir ihtiyaçtır. Yıllardır emek veren binlerce öğretmen adayı beklemede. Sınıflar boş, öğretmenler hazır! Bu yıl çok sayıda kontenjan şart! Ama karşılığı: Birkaç kişilik kontenjan!

Atama sayısı derhal artırılmalıdır, kontenjanlar güncellenmelidir!

Branş Bazlı Adaletsizlik, 2024 KPSS puanı ile yapılacak 15 bin öğretmen atamada branş dağılımı resmen hayal kırıklığı. Fizik, Matematik, Edebiyat, Fen, Sosyal, Rehberlik, Müzik, Görsel Sanatlar gibi branşlara yok denecek kadar az kontenjan ayrıldı. Peki bu bölümlerden mezun olan binlerce öğretmen adayı ne olacak?

Her yıl mezun veriliyor ama atama yapılmıyor. Bu açık çelişki, gençlerin hayalleriyle oynuyor, onların beklentilerini hüsrana uğratıyor.

Üstelik öğretmen ihtiyacı 100 binleri geçmişken bu kadar az kontenjan verilmesi başlı başına zaten bir fiyaskoydu. Bakan değil gören Bir Milli Eğitim Bakanlığı istiyoruz.

Branşlar arasında açıkça görülen bu adaletsizlik, sadece öğretmen adaylarını değil, eğitimin bütününü olumsuz etkiliyor.

Adaletli bir atama sistemi için branş bazlı dengeli bir dağılımın yanında ihtiyaç kadar öğretmen atamak şarttır!