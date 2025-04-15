Milliyetçilik denince akla ilk gelen parti olan MHP’nin genel başkanı 4 Mayısta MUŞ’un MALAZGİRT ilçesinde Terör örgütü PKK’nın kongresini toplayıp kendisini feshetmesini istiyor.

İnsanın inanası gelmiyor değil mi? Ama maalesef gerçek bu..

Üstelik sanki başka bir yer yokmuş gibi bir de MALAZGİRT..



Öncelikle şu hususları hatırlatmakta fayda var;

MALAZGİRT ;

Kandilden, Suriye ve Irak’ın kuzeyinden gelecek olan eli kanlı PKK yöneticilerinin, PKK teröristlerinin toplanıp kongre yapacakları bir yer değildir.

MALAZGİRT;

Selçuklu Sultanı ALPARSLAN’ın 1071’de “Anadolu’yu VATAN yapmaya” ve Anadolu’nun kapılarını Türk Milletine açmaya başladığı büyük bir ZAFER’in başladığı yerdir. Malazgirt Türk tarihi ve Türk Milleti için özel bir vatan toprağıdır.

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Hadi bütün bunlar unutuldu, dikkate alınmadı diyelim;

Lütfen kimse yanlış anlamasın, samimi olarak birçok vatandaş gibi gerçekten biz de şu hususları merak ediyoruz;

Sayılarını bilmediğimiz (500 mü 700 mü 1000 mi) bu kadar PKK’lı terörist Kandil’den, Suriye ve Irak’ın kuzeyinden MALAZGİRT’e nasıl gelecekler?

800 kişi olsalar bile 20 Otobüs gerekiyor.

Bu teröristleri kim getirecek?

Kongre hangi mekanda toplanacak?

Bu teröristlerin ve kongrenin güvenliğini kim sağlayacak?

Muhtemelen bu teröristlerin büyük bir kısmı katil ve aranan şahıslar.

Bunlar için önceden bir AF mı çıkarılacak. Af çıkarılmadığı takdirde bunların tamamının gözaltına alınıp yargıya teslim edilmesi gerekmeyecek mi?

Yetkililerimiz bütün bu konuları düşündüler mi acaba?

Bu konuda nasıl bir hazırlık yapılıyor? Açıklasalar da

Milletimiz de konu hakkında bilgi sahibi olsa..

Bekliyoruz.

Mithat SOLGUN