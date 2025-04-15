Dünyanın en büyük festivali olan “Türkiye Kültür Yolu Festivali” 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek olan festival UNESCO’nun kültürel mirası Nemrut Dağı ve ören yerleri ile Adıyaman’ı festival takvimi dışında bıraktığını üzüntüyle öğrendim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni festival rotasında, GAP illerinden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirler yer alırken, Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de bu yıl ilk kez rotaya dahil edildi. #Adıyaman ise tüm bu gelişmelere rağmen festival kapsamına alınmadı.

Kültürel ve tarihi dokusuyla açık hava müzesini andıran Adıyaman’ın göz ardı edilmesi kabul edilemez.

6 Şubat asrın felaketinden ağır yara almış depremin ilk günlerinde bile Adıyaman unutulmuştu. Şehrimizin açık hava müzesi konumda olması, kültür bakanlığı tarafından unutulmasını, yok sayılmasını kınıyorum.

Adıyaman’ın kültürel kimliği, tarihi mekanları ve turizm altyapısıyla bu tür festivalere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Turizm haftasında Kültür ve turizm bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy'a sesleniyorum.

Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen ve Unesco tarafından Dünya Kültür Mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı ve Kommegene uygarlığına ait yüzlerce ören yeri yok sayılıyor. Bu festival Adıyaman’da yapılsa kentimiz nefes alacak. sanatçılar gelse konserler verse, etkinlikler düzenlense gençler sevinirdi. Memleketimizin tanıtımına katkı sağlanır. Komşu illerimiz festivalle dolup taşarken, biz yine dışarıda bırakılmak istemiyoruz.

Sayın Bakan, UNESCO onaylı bir kültür hazinesi olan Adıyaman daha ne yapmalı ki hak ettiği değeri görsün? Bu düşüncelerle Adıyaman’ımızda; şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan turizm emekçilerinin ve sektör temsilcilerinin #TurizmHaftası’nı kutluyor, verimli bir turizm sezonu geçirmemizi temenni ediyorum.

#OyAmanAmanBurasıAdıyaman