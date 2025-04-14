Konfüçyüs felsefesinde ihmal, kayıtsızlık, ikiyüzlülük, hilekârlık, yalancılık, aldatma ve bencilliğe yer yoktur. Bu düşünce, insan ilişkilerinde en temel ahlaki rehberlerden biri olmalıdır.

Şimdi düşünüyorum da, anlatılan bu değerli öğretilerin neresindeyiz?.. Ne kadar insanız, ne kadar vicdanlıyız, ne kadar empati kurabiliyoruz?.. İşte bu soruların cevabı, hem bireysel hem toplumsal olarak kendimizi yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor.

Ne yazık ki, çok okuyan bir toplum değiliz. Son zamanlarda, belki de yaşamın getirdiği zorlukları bahane ederek okumaktan daha da uzaklaştığımızı gözlemliyorum. Oysa her okuduğumuz kitap, hayata yeni bir pencereden bakmamızı sağlıyor; farklı bakış açıları, yeni fikirler ve derin farkındalıklar kazandırıyor.

Bu bağlamda, sevgi ve insani ilişkiler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı yazar Leo Buscaglia’dan söz etmek isterim. Toplum tarafından “Doktor Sevgi” olarak anılan Buscaglia'nın "Kişilik – Tümüyle İnsan Olabilme Sanatı" adlı kitabı, günümüz dünyasında gerçek anlamda insan olabilmenin yollarını bizlere sade ve etkileyici bir dille aktarıyor. Kitap, bireyin içsel yolculuğunda karşılaştığı yüksek ego duvarlarını nasıl aşabileceğini, ahlaki değerlere nasıl sıkı sıkıya tutunabileceğini anlatıyor. Özellikle, insanlığa yön veren etik ilkelerin ışığında nasıl daha duyarlı, daha samimi bir birey olunabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Yine bu düşüncelerle, Konfüçyüs’ten oldukça değerli bir alıntıyı da paylaşmak isterim:

“Başkalarının size yapmalarını istemediğiniz şeyi, siz de onlara yapmayınız.”