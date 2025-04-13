Yaşanılan her şey, bazı şeyleri idrak etme sürecinden ibarettir. Yaşanılan her şeyin sorumlusu, bizzat bu durumu yaşayan kişidir. Kimseyi, hiçbir şeyden sorumlu tutamayız. Sizin ya da yakınlarınızın başına gelen hiçbir şeyden başkalarını sorumlu tutmamalı ve suçlamamalısınız.

Başkaları bir şeyler yaptıysa bile, buna izin veren yine sizlersiniz. Diğerlerinin hayatınızdaki yeri ve verdiğiniz değer, sizin yaşadıklarınızın temelini oluşturur ve yine yaşadıklarınızın bütün sorumluluğu size kalır.

Sadece aynaya bakmak gerekli bazen ve en önemli şeyin önce kendiniz olduğunu görmek. Kendinizden daha önemli bir şey yok bu hayatta.

Güneş sizin ne yaşadığınızı umursamaz, her sabah açmaya devam eder. Mevsimler nelerle başa çıkmak zorunda olduğunuzu ciddiye almaz. Bahar gelmeye, kış gelmeye, sonbahar yitmeye devam eder.

Kimseye karşı özür ya da minnet borcunuz olmasın. Özür dilenmesi gereken bir siz olmasın karşınızda.

Bazen bencil olmak gerekir. Zordur ama yapmak gerekir bazen. Kendini sevmekle başlar bazen her şey. Bir çiçeğin kokusu, bir yağmur damlası, bir kuş sesi, bir rüzgar uğultusu, bazen kendimizi hatırlamamıza neden olur. Kendimizi zaman zaman unutuyoruz. Başrol olduğumuz hayatımızda, yan karakter olarak devam etmeye çalışıyoruz. Belki de birçok yanlışın arasında bu yaptığımız yanlış çok da göze batmıyor.

Gökyüzünün maviliği yeter bazen kendimizi hatırlayıp, şahsımıza yaptığımız haksızlıklara dur demek için adım atmaya...

Hiçbir kötülük, başka birinden gelmez, hepsi kendimizdendir belki de. Çünkü biz izin veririz, karşımızdakinin bize zararı dokunmasına... Biz müsade etmediğimiz sürece, kimsenin biz zararı dokunamaz ve yine biz izin vermediğimiz sürece kimse hayatımızda herhangi bir yere sahip olamaz...

Kendimizden özür dileme vakti gelmiştir belki. Bazı insanların kendimize zarar vermesine izin verdiğimiz için kendimizden özür dileyelim hep birlikte...

Gökyüzünün engin maviliğinin altında, yeni bir güne başlanacağının garantisiyle, hepimiz kendimizden özür dileyelim hep birlikte...

Özür dilerim kendim, incinmene, kırılmana, üzülmene, zarar görmene izin verdiğim için, seni hak ettiğin kadar sevip önemsemediğim için...

Hoşça, dostça, sevgiyle kalın...

Emine Özel Summak