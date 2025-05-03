“Türk milletinin birlik ve beraberliğini yansıtan gün”

Ali Önat, mesajında 3 Mayıs 1944 olaylarının, Türk milliyetçiliği tarihinde bir kırılma noktası olduğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“3 Mayıs, Türk milliyetçileri için sadece bir anma günü değil; aynı zamanda bir duruşun, bir fikrin ve bir ahlakın sembolüdür. Bu özel gün vesilesiyle, başta Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere tüm dava büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.”

“Milliyetçilik, millete sadakattir”

Milliyetçiliğin, ırkçılıkla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Önat, bu düşüncenin millete sadakat, kültüre bağlılık ve adalet anlayışıyla yoğrulmuş bir değer olduğuna dikkat çekti. Milliyetçiliğin toplumu birleştirici, koruyucu ve geliştirici bir misyon taşıdığına inandıklarını kaydetti.

“3 Mayıs milli bir mirastır”

Önat, açıklamasında 3 Mayıs’ın yalnızca bir tarih değil, gelecek kuşaklara aktarılması gereken milli bir miras olduğunu ifade ederek, Türk gençliğinin bu ruhu tanıması ve yaşatmasının önemine işaret etti.

Kaynak : PHA