“Türklüğü savunmak, dışlanacak değil; gururla sahiplenilecek bir değerdir”

Gönder, yayımladığı mesajda, bireyin kendi milletini sevmesinin hem insani hem vicdani bir hak olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“İnsanın kendi milletini sevmesi doğaldır, insani bir duygudur. Bu sevgiyi yargılamak ne vicdana ne de inanca sığar. Türklüğü savunmak, korkulacak ya da dışlanacak bir tutum değil; geçmişiyle gurur duyan, geleceğe umutla bakan her bireyin hakkıdır.”

“1944'te yalnızca fikirleri nedeniyle yargılandılar”

3 Mayıs 1944 tarihinde yaşanan olaylara atıfta bulunan Gönder, bu süreçte pek çok aydının yalnızca Türkçü fikirleri nedeniyle yargılandığını ve tutuklandığını hatırlattı. Gönder, başta Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere davaya gönül veren tüm isimlerin bu anlamlı günde rahmetle anıldığını belirtti.

Atatürk'ün sözüne atıf: “Türk olmak en büyük şereftir”

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk olmak en büyük şereftir” sözünü hatırlatan Gönder, bu onurun aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Türk milletine gönülden bağlı olan herkese selam olsun. Davasına inanan, sabırla ve vakarla yol yürüyen tüm Türkçülere minnettarız. Varlıklarıyla iz bırakanlara rahmetle, mücadeleleriyle yolumuzu aydınlatanlara saygıyla…”

“3 Mayıs bir uyanışın ve dirilişin simgesidir”

Gönder, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“3 Mayıs Türkçüler Günü, ortak hafızamızda bir uyanışın, bir dirilişin simgesi olarak yaşamaya devam edecektir. Bu bilinçle, Türk milletinin birlik ve dirliğini yaşatma gayretimiz sürecektir.”

Kaynak : PHA