Şerit çekildi, çevre boşaltıldı

Şüpheli bavulun fark edilmesinin ardından polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek olası bir tehlikeye karşı bölgedeki yaya ve araç trafiğini durdurdu. Bomba imha uzmanlarının beklenildiği sırada, bavulun sahibi olduğunu belirten bir kişi olay yerine geldi.

Polis bavulu inceledi, şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Bavulun sahibinin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri bavulda detaylı arama gerçekleştirdi. Herhangi bir tehlikeye rastlanmaması üzerine şahıs gözaltına alınmaksızın ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Olay yerine gelen vatandaşlar tedirginlik yaşadı

Olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, emniyet güçlerinin dikkatli ve hızlı müdahalesi vatandaşların takdirini topladı. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların şüpheli paket ve çantaları gecikmeden 155 Polis İmdat hattına bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA