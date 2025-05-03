“Halkın doğru bilgiye ulaşması özgür basınla mümkündür”

Başkan Alsan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilginin özgürce dolaştığı, halkın doğru ve tarafsız haber alabildiği bir toplum inşa etmenin en temel unsurlarından biri basın özgürlüğüdür. Basın emekçilerimizin; kamuoyunu aydınlatmak, doğruları cesaretle yazmak ve halkın sesi olmak gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerine yürekten inanıyorum.”

“Her zaman basın emekçilerimizin yanındayız”

Baskı, sansür ve ekonomik zorluklara rağmen mesleğini ahlak ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm gazetecilere teşekkür eden Alsan, “Her türlü zorluk ve baskıya rağmen, meslek ahlakına bağlı kalarak görevlerini özveriyle yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Demokratikleşme yolunda, yerel ve ulusal basınımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Adıyamanlı gazetecilere özel teşekkür

Alsan ayrıca, Adıyaman’da görev yapan basın mensuplarının hem şehir hem de ülke için büyük bir değer taşıdığını belirterek, “Adıyaman’ın toplumsal hafızasının ve gündeminin korunmasında basınımızın emeği çok büyük. Kentimizin sesi olan tüm yerel gazetecilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Kaynak : PHA