Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprü bariyerlerine çarptıktan sonra Göksu Çayı'na düştü. Kaza sırasında köprü yakınında yakınlarıyla piknik yapan 12 yaşındaki Ramazan K.'ye, çarpmanın etkisiyle parçalanarak fırlayan bariyer parçası isabet etti. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ile birlikte suya düşen sürücü Musa B. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında bulunan Göksu Köprüsü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Musa B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksu Köprüsü bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerler parçalanırken otomobil, köprüden Göksu Çayı'na düştü. Bu sırada köprü yakınında yakınlarıyla piknik yapan 12 yaşındaki Ramazan K.'ye parçalanarak fırlayan bariyer parçalarından biri isabet etti.

Yaralanan Ramazan K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin suya düşmesi sırasında araçta bulunan sürücü Musa B. de çaya düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.