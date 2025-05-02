Garanti BBVA’nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, müşterilerin kişisel verilerinin ve banka varlıklarının güvenlik altına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.”

Açıklamada, sorunla ilgili teknik ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı ve kesintinin en kısa sürede tamamen giderileceği de vurgulandı. Banka, müşterilerine gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

Garanti BBVA’nın açıklaması, sosyal medyada kullanıcıların yoğun şekilde erişim problemi bildirmesi üzerine yapıldı.

Kaynak : PHA