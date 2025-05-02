Gezi programı, Kahta Kaymakamlığı, Kahta Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirildi.

İlk durak Söğüt: Ertuğrul Gazi Türbesi

Tarihi yolculuk, Osmanlı Devleti’nin doğuş yeri olan Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretiyle başladı. Ardından Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, tarihi Cumalıkızık köyü ve Bursa Uludağ Üniversitesi gezildi. Öğrenciler, Osmanlı’nın ilk başkentinde tarihin izlerini yerinde takip etti.

Çanakkale’de şehitlik ziyareti

Programın üçüncü durağında öğrenciler, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nda şehitlikleri ve savaş alanlarını gezerek, binlerce askerimizin hatırasını yerinde yad etti. Rehberler eşliğinde yapılan gezilerde öğrencilere savaşın tarihi arka planı detaylı şekilde aktarıldı.

İstanbul’da kültürel mirasla buluşma

Son durak ise İstanbul oldu. Burada Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Mısır Çarşısı gibi kültürel ve tarihî öneme sahip alanlar ziyaret edildi. Öğrenciler, Türk milletinin geçmişteki kahramanlıklarını ve kültürel mirasını yakından tanıma imkânı buldu.

Milli bilinç ve motivasyon vurgusu

Geziye dair değerlendirmelerde bulunan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bu tür gezilerin öğrencilerin hem milli tarih bilincine katkı sağladığını hem de akademik motivasyonlarını artırdığını belirterek şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz bu ziyaretlerle sadece tarihi yerinde öğrenmekle kalmıyor; aynı zamanda bir milletin geçmişiyle kurduğu bağı da hissediyor. Bu da milli bilinç açısından çok kıymetli. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Kaymakamımız Sn. Muhammed Üsame Soysal’a, Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Can Hallaç’a, Gençlik ve Spor Müdürümüz Sn. Mustafa Çiçek’e, Okul Müdürümüz Sn. Elveren’e ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, okul yönetimi benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA