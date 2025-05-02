Başkan Erdoğan: “Şehirde ne varsa köyde de olacak”

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un onay ve destekleriyle 1 Mayıs itibariyle sahaya çıkıldığını vurguladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hastalığa yakalanmamanın en önemli yolu, tedbir alınmasıdır. Toplum genelini etkileyebilecek salgınlar ciddi halk sağlığı sorunları yaratabilir. Bu kapsamda, Adıyaman İl Özel İdaresi olarak tedbirlerimizi alarak 960 yerleşim yerinde mücadeleye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği ‘şehirde ne varsa köyde de olacak’ ilkesi doğrultusunda, hizmetlerimizi kırsal kesime ulaştırıyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek unsurlar oluşmadan önleyici adımlar atmaktır. Gerekirse araç ve ekipman sayımızı da artırmaya hazırız.”

Kutlu: “Sinek popülasyonu ve sıtma kontrol altında tutuluyor”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu ise yaptığı açıklamada, köylerdeki ilaçlama faaliyetlerinin İl Özel İdaresi işbirliğiyle düzenli ve sürekli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Dr. Kutlu, “Sinek popülasyonunu kontrol altında tutmak, aynı zamanda bu sineklerle taşınabilecek başta sıtma olmak üzere bulaşıcı hastalıkları bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Bu önleyici halk sağlığı çalışmaları, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Acar: “10 yıldır aralıksız çalışıyoruz”

Sıtma Savaşı Birim Sorumlusu Mehmet Acar da toplantıda yaptığı değerlendirmede, 10 yıldır aralıksız şekilde sürdürülen bu çalışmaların bugüne kadar büyük fayda sağladığını belirtti. Acar, “İlgili tüm kurumlarla müşterek biçimde çalışıyoruz. Sayın Valimizin ve İl Genel Meclis Başkanımızın destekleriyle kırsal alanlarda kesintisiz hizmet sunuluyor. Bugün itibariyle ilaç, araç ve ekipman hazırlıklarımız tamamlandı. Sahada görev yapacak ekiplerimiz görevlerine başlamış durumda.” ifadelerini kullandı.

960 yerleşim yerinde kapsamlı mücadele

Yapılan açıklamalara göre, Adıyaman genelinde 960 yerleşim yerinde kara sinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetleri yürütülecek. Çalışmalarda halk sağlığını öncelikli hedef alan yaklaşım çerçevesinde önleyici sağlık hizmetleri esas alınacak.

Yetkililer, mücadele programının yaz dönemi boyunca devam edeceğini ve vatandaşların şikâyet, talepleri doğrultusunda ilaçlama faaliyetlerinin yoğunluğunun artırılabileceğini belirtti.

Kaynak : PHA