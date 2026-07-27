Kahta Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya daha imza attı. İlçede ilk kez gerçekleştirilen girişimsel işlemle, "Subklavyen Çalma Sendromu" tanısı konulan 80 yaşındaki hasta açık ameliyata ihtiyaç duyulmadan balon ve stent yöntemiyle tedavi edildi. Başarılı operasyonun ardından hastanın şikâyetlerinde belirgin düzelme sağlanırken, beyne ve kola giden kan akışı yeniden normale döndü.

Kol ağrısı, güçsüzlük, baş dönmesi ve denge kaybı şikâyetleriyle Kahta Devlet Hastanesi'ne başvuran hastada yapılan tetkiklerde "Subklavyen Çalma Sendromu" tespit edildi. Vakayı değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Yadsıbaş, ilçede ilk kez uygulanacak girişimsel tedavi için hazırlıkları tamamladı.

Açık cerrahi yerine tercih edilen kapalı yöntemde kasık damarından girilerek balon ve stent uygulaması gerçekleştirildi. Bu yöntem sayesinde damardaki kritik darlık giderilirken hastanın açık ameliyat olmasına gerek kalmadı.

Operasyonun ardından hastanın kola ve beyne giden kan akışı normale döndü. Şikâyetlerinde belirgin iyileşme sağlanırken, olası inme riskinin de önemli ölçüde azaltıldığı bildirildi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastanede ilk kez gerçekleştirilen bu girişimsel işlemin sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, vatandaşların il dışına gitmeden kendi ilçelerinde özellikli tedavilere ulaşabilmesinin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

Başhekim Akel, başarılı operasyonda görev alan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Yadsıbaş ile sağlık ekibini tebrik ederek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca ilçedeki sağlık yatırımlarına verdiği destek dolayısıyla Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür etti.