Muaythai Milli Takım Antrenörü Serdar Meşen: “Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil ettik”

Şampiyonaya 8 sporcu ile katılan kulüp, 1 Türkiye şampiyonluğu, 3 ikincilik ve 1 üçüncülükle turnuvayı tamamladı. Sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:

Selin Topal – A Genç Kızlar 54 kg Türkiye Şampiyonu

Gülizar Arslan – A Genç Kızlar 75 kg Türkiye İkincisi

Berfin Polat – B Genç Kızlar 48 kg Türkiye İkincisi

Sıla Lenger – B Genç Kızlar 45 kg Türkiye İkincisi

Kumru Karaçor – B Genç Kızlar 42 kg Türkiye Üçüncüsü

Antrenör Meşen: “ALLAH’ın izniyle başarıya ulaştık”

Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Besni 02 Don-Kan Spor Kulübü Muaythai Milli Takım Antrenörü Serdar Meşen, “ALLAH’ın izniyle 8 sporcumuzla katıldığımız bu önemli organizasyondan 5 Türkiye derecesi ile döndük. Adıyaman’ı ve Besni’mizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururluyuz. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Teşekkür Mesajı: “Bu başarı hepimizin”

Başarıda emeği geçen kurumlara ve kişilere de teşekkür eden Meşen, şu ifadeleri kullandı:

“Başta bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Besni Kaymakamımız Sayın Çağlar Partal’a,

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e,

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürümüz Zeynel Abidin Deneri’ye,

Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Metehan Adıgüzel’e,

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel’e,

Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mecit Kılavuz’a,

Muaythai İl Temsilcimiz Mehmet Gürcan Demirel’e,

Okul Sporları İl Temsilcimiz Mehmet Durmuş’a ve katkı sunan tüm okul müdürlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Milli Antrenör Serdar Meşen, elde edilen derecelerin gelecek için umut verici olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin uluslararası arenada da Adıyaman’ı gururla temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA