1 Mayıs ve 23 Nisan kutlamalarına katılım vurgusu

Meclis konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne değinerek başlayan Başkan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak çalışan emekçi arkadaşlarımızla bir araya geldik, bayramlaştık. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine katıldık. Geçtiğimiz haftalarda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarımıza bayram sevincini doyasıya yaşatmak için büyük çaba gösterdik.” dedi.

Kardeş Şehir Projeleri ve Yurt Dışı Temaslar

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye olarak sadece şehir içi değil, şehir dışı temaslarla da Adıyaman’a katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi. İstanbul’da gerçekleştirilen Türk-Alman Kardeş Belediyeler Platformu programına ve Eskişehir’deki kardeş şehir protokol törenine katıldığını belirten Tutdere, “Eskişehir Büyükşehir Belediyemizle imzaladığımız protokol çerçevesinde önümüzdeki dönemde Adıyaman’a değerli katkılar sunacağız. Ayrıca belediyemizde yerli ve yabancı birçok heyeti ağırladık. Yoğun ve verimli bir ayı geride bıraktık.” ifadelerini kullandı.

Çarşı Projesi İçin “Elimizi Taşın Altına Koyduk” Mesajı

Toplantıda, kamuoyunda sıkça gündeme gelen çarşı projesine de değinen Başkan Tutdere, projenin ilk etabının Adıyaman Belediyesi’nin girişimleriyle hayata geçtiğini vurguladı. “Belediyeye ait meydan, otopark ve eski hizmet binasını projeye kazandırarak sürecin önünü açtık. Depreme dayanıklı ve güvenli bir Adıyaman için geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluk almaya devam edeceğiz.” diyen Tutdere, sonraki etaplarda yaşanacak gecikmelerin birkaç kişinin itirazına bağlanmaması gerektiğini belirtti.

Eğriçay Köprüsü Gündemdeydi

Başkan Tutdere, son dönemde sıkça kazaların yaşandığı Eğriçay Köprüsü ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yaptığı çağrıyı yineledi. “Bu köprüde meydana gelen kazalara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bu meselenin takipçisi olacağız.” dedi.

Sırrı Süreyya Önder’in Adı Parkta Yaşatılacak

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adına yapılacak park projesi oldu. Başkan Tutdere, “Bu düşünce hemşehrimizin ailesinden ve Adıyamanlı hayırseverlerden geldi. Park arsasını belediye olarak biz sağlayacağız, yapımını ise hayırseverler üstlenecek. İçerisinde okuma salonları ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. Adıyamanlılar olarak kıymetli hemşehrimize vefa borcumuzu bu şekilde ödeyeceğiz.” dedi.

Çimen Köyü’nün Altyapı Sorunu Çözülüyor

Başkan Tutdere, toplantıda Çimen Köyü’nün uzun yıllardır süregelen alt ve üstyapı sorunlarına da değindi. Sorunun çözümü için projelendirme sürecinin devam ettiğini açıklayan Tutdere, “Altınşehir’de olduğu gibi mücavir alan içindeki mahallelerin tamamına yönelik planlama yaptık. Bu yaz itibariyle kapalı altyapı sistemine dahil ederek sorunları kalıcı şekilde çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

13 Madde Karara Bağlandı

Meclis toplantısında, imar düzenlemeleri, altyapı planlamaları, çeşitli komisyon raporları ve sosyal projelere dair 13 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Toplantının sonunda meclis üyeleri, Mayıs ayında yapılacak diğer çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak : PHA