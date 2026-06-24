Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adıyaman genelinde sıcak hava dalgası etkisini devam ettirecek. Kent merkezinde 24 Haziran Çarşamba günü en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olması öngörülüyor. 25 Haziran Perşembe günü ise en düşük sıcaklığın 24, en yüksek sıcaklığın 37 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

İlçelerde de yüksek sıcaklıkların etkili olacağı tahmin edilirken, özellikle Kahta, Samsat ve Gerger'de termometrelerin 35 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.

Meteoroloji tahminlerine göre 24 Haziran Çarşamba günü ilçelerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Besni: 22 / 32 derece

Çelikhan: 15 / 30 derece

Gerger: 21 / 35 derece

Gölbaşı: 18 / 35 derece

Kahta: 25 / 37 derece

Samsat: 22 / 36 derece

Sincik: 20 / 30 derece

Tut: 21 / 34 derece

25 Haziran Perşembe günü ise ilçelerde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

Besni: 22 / 32 derece

Çelikhan: 16 / 31 derece

Gerger: 22 / 35 derece

Gölbaşı: 18 / 35 derece

Kahta: 27 / 37 derece

Samsat: 23 / 38 derece

Sincik: 21 / 30 derece

Tut: 22 / 34 derece

Kaynak : PERRE