Adıyaman'ın Besni ilçesinde farklı noktalarda çıkan örtü ve anız yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı 6 köyde etkili olan yangınlarda yaklaşık 1500 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanırken, çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangınlar, Besni ilçesine bağlı Kesecik, Kutluca, Yazıkarakuyu, Tekağaç, Sarıçiçek ve Sofraz köylerinde meydana geldi. Farklı bölgelerden gelen ihbarlar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede yangın noktalarına sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, geniş bir alanda tarım arazileri ile örtü alanları zarar gördü. Yangınların yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülmesi olası daha büyük zararların önüne geçti.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı. Bölgede yaşayan vatandaşlara da yangın riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yangınların yeniden yaşanmaması için önleyici tedbirlerin artırılacağı belirtilirken, zarar gören alanlarda tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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