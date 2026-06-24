Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki işyerleri ve sosyal yaşam alanlarını olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarının artması ve su tahliye kapaklarının açılmasıyla birlikte göletteki su seviyesi hızla yükseldi. Yaşanan yükseliş nedeniyle bazı işyerleri, yürüyüş alanları ve araç park noktaları sular altında kalırken, vatandaşların kullandığı birçok alan geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan yağışların ardından Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesi dikkat çekici ölçüde yükseldi. Yükselen su, gölet çevresindeki yürüyüş yollarını, araç park alanlarını ve iki restoranı tamamen kapladı.

Su taşkınının etkili olduğu alanlara vatandaşların girişine izin verilmezken, bölgeye gelen bazı kişiler yaşanan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Yetkililer tarafından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, su seviyesindeki değişimin anlık olarak takip edildiği belirtildi. Vatandaşlara ise baraj çevresinde dikkatli olmaları ve girişe kapatılan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Atatürk Barajı Göleti çevresinde su seviyesinin önümüzdeki günlerde de yakından takip edileceği öğrenildi.

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