Adıyaman'da yargı ve emniyet teşkilatı temsilcileri bir araya geldi. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci ile 1. İdare Mahkemesi Başkanı Gökay Türkyılmaz, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'ı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette kurumlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci ve 1. İdare Mahkemesi Başkanı Gökay Türkyılmaz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile bir süre görüşerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, nazik ziyaretlerinden dolayı Mehmet Demirci ve Gökay Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'da kamu kurumları arasında gerçekleştirilen ziyaret ve temasları takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.