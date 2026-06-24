Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri, Adıyaman'ın yurt dışı göç hareketliliğine ilişkin dikkat çekici verileri ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre 2025 yılında yurt dışından Adıyaman'a 929 kişi gelirken, bin 466 kişi yurt dışına göç etti. Böylece kent, yıl genelinde 537 kişilik net göç kaybı yaşadı.

TÜİK verilerine göre Adıyaman'a gelen 929 kişinin 647'sini Türk vatandaşları, 282'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Aynı dönemde kentten ayrılan bin 466 kişinin bin 226'sı Türk vatandaşı, 240'ı ise yabancı uyruklulardan oluştu.

Ortaya çıkan tabloyla birlikte Adıyaman, uluslararası göç dengesinde gelenlerden daha fazla kişinin ayrıldığı iller arasında yer aldı.

Türkiye genelindeki verilere göre ise 2025 yılında yurt dışından ülkeye gelen kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829'a yükseldi. Türkiye'ye gelenlerin 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışına göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Göç edenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si yabancı uyruklu olarak belirlendi.

Göç hareketlerinde genç nüfusun ağırlığı dikkat çekti. Türkiye'ye gelenler arasında en yüksek pay yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda görülürken, yurt dışına gidenlerde ise yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu ilk sırada yer aldı.

İllere göre dağılımda İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu. Türkiye'ye gelen göçmenlerin yüzde 42,2'si İstanbul'u tercih ederken, yurt dışına gidenlerin yüzde 35,4'ü de İstanbul'dan ayrıldı.

TÜİK verilerine göre Adıyaman'ın 2025 yılı nüfusu 617 bin 821 olarak kaydedilirken, ilin uluslararası göç hareketlerinde net göç veren iller arasında yer aldığı görüldü.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'a ilişkin resmi verileri ve kentin demografik yapısını etkileyen gelişmeleri takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.