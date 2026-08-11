Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından “Değerleriyle Güçlü Ailem – Genç Zihinler Soruyor” programı düzenlendi. Programa gençler ile ADRM üyeleri katılırken, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı da konuk olarak yer aldı. Gençlerin aile, gençlik, dini ve sosyal hayatla ilgili merak ettikleri soruları doğrudan İl Müftüsü Şavlı'ya yönelttiği programda, gençlerin gündemindeki konular ele alındı. Söyleşide aile bağlarının güçlendirilmesi, değerlerin gençlere aktarılması, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve sağlıklı iletişim konuları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda gençler, aile, gençlik, dini ve sosyal hayatla ilgili merak ettikleri soruları İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'ya doğrudan yöneltti.

Samimi ve özgün sorular üzerinden ilerleyen söyleşide aile bağlarının güçlendirilmesi, değerlerin korunarak gençlere aktarılması, günümüz gençlerinin karşılaştığı sorunlar ve sağlıklı iletişim konuları ele alındı.

Programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, ADRM çalışanları ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE