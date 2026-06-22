Adıyaman Belediyesi tarafından İmamağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evi, 22 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunulacak. Kent genelinde sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, mahallelerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İmamağa Mahallesi'nde tamamlanan taziye evi, saat 20.00'de gerçekleştirilecek programla hizmete açılacak.

Açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra belediye yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılması bekleniyor.

Açılışın Ardından Mahalle Buluşması

Taziye evinin açılışının ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. Mahalle buluşması kapsamında vatandaşların talep, öneri ve sorunları dinlenecek, çözüm bekleyen konular değerlendirilecek.

Belediye birim müdürlerinin de katılım sağlayacağı programda, mahallede yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasını amaçlayan mahalle buluşmalarının devam edeceği belirtilerek, katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmetlerin sahadan gelen talepler doğrultusunda şekillendirildiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE