Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2026 Türkiye Raporu’na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Raporda yer alan değerlendirmelerin tarafsızlıktan uzak olduğunu belirten Ertaş, Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef alan ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Özellikle rapora son aşamada eklenen Mavi Vatan doktrinine yönelik değerlendirmeler ile Yunanistan’ın tezlerini esas alan yaklaşımların raporun objektifliğine zarar verdiğini ifade eden Ertaş, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Raporun Tarafsızlığı Eleştirildi

Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği raporun ön yargılarla hazırlandığını savunan Ertaş, raporda yer alan birçok değerlendirmenin Türkiye’nin egemenlik haklarını görmezden gelen bir anlayışın ürünü olduğunu belirtti.

Ertaş, rapora son anda eklenen Mavi Vatan doktrinine ilişkin ifadelerin ve Yunanistan’ın tezlerini temel alan değerlendirmelerin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Mavi Vatan Vurgusu

Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığının herhangi bir ülkeye yönelik tehdit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ertaş, bunun uluslararası hukuktan doğan meşru hakların savunulması anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun bu konuda tarafsız davranmak yerine tek taraflı bir yaklaşım sergilediğini belirten Ertaş, bunun raporun güvenilirliğine gölge düşürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin Egemenlik Hakları

Türkiye’nin bağımsızlığına ve milli menfaatlerine her zaman sahip çıktığını ifade eden Ertaş, Mavi Vatan anlayışının da bu yaklaşımın denizlerdeki yansıması olduğunu belirtti.

Türkiye’nin egemenlik haklarını sorgulamaya yönelik girişimlerin karşılık bulmayacağını kaydeden Ertaş, milli hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlı duruşun devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği’ne Çağrı

Avrupa Birliği kurumlarının Türkiye ile ilişkilerde daha yapıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Ertaş, ön yargılardan uzak, stratejik gerçekleri dikkate alan bir anlayışın ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliği, enerji arzı, düzensiz göçle mücadele ve bölgesel istikrar açısından önemli bir ülke olduğunu hatırlatan Ertaş, buna rağmen raporda iş birliği alanlarını geliştirecek başlıklar yerine siyasi değerlendirmelere yer verilmesini eleştirdi.

Ülkü Ocakları Değerlendirmesine Tepki

Ertaş, raporda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile ilgili değerlendirmelere de tepki gösterdi. Milli kuruluşların faaliyetlerinin engellenmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Ertaş, Türk gençliğinin milli ve kültürel değerlerle yetişmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen olarak ülkenin bağımsızlığına, milli egemenliğine ve Mavi Vatan’daki haklarına yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceklerini belirten Ertaş, milli çıkarlar söz konusu olduğunda devletin ve milletin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.