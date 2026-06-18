Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Korosu, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Eğitim camiasının kültürel ve sanatsal çalışmalarına katkı sunan koro, 19 Haziran 2026 Cuma günü düzenlenecek konser programında sahne alacak. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte öğretmenler, Türk müziğinin sevilen ve seçkin eserlerini seslendirecek.

Saat 20.00’de başlayacak konser programında, öğretmenlerin eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra sanata olan ilgileri ve birikimleri de izleyicilerle buluşacak. Müzikseverlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek etkinliğin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hazırlanan konser programına tüm vatandaşlar davet edildi. Açıklamada, bilgiyle yetiştiren ve sanatla ilham veren öğretmenlerin hazırladığı bu özel gecede Adıyamanlıların bir araya geleceği ifade edildi.

Maarif Korosu tarafından seslendirilecek eserlerle katılımcılar müzik dolu bir akşam yaşarken, öğretmenlerin sanat alanındaki çalışmaları da sahneye taşınmış olacak.

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