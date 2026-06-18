Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve ilçeleri için sıcak hava uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Adıyaman merkezde termometrelerin bugün 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Adıyaman merkezde 18 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 23 ila 38 derece arasında değişecek. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 23 ila 36 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, sıcaklığın gün içerisinde en yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde vatandaşların mümkün olduğunca güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.
19 Haziran Cuma günü ilçelerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Besni: 21 / 30 derece
Çelikhan: 17 / 30 derece
Gerger: 24 / 33 derece
Gölbaşı: 21 / 31 derece
Kahta: 25 / 36 derece
Samsat: 20 / 37 derece
Sincik: 20 / 29 derece
Tut: 22 / 31 derece
20 Haziran Cumartesi günü beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
Besni: 20 / 30 derece
Çelikhan: 15 / 29 derece
Gerger: 22 / 33 derece
Gölbaşı: 18 / 32 derece
Kahta: 23 / 35 derece
Samsat: 19 / 36 derece
Sincik: 18 / 28 derece
Tut: 21 / 31 derece
Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman ve ilçelerindeki hava durumu gelişmelerini takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.