Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve ilçeleri için sıcak hava uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Adıyaman merkezde termometrelerin bugün 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman merkezde 18 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 23 ila 38 derece arasında değişecek. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 23 ila 36 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sıcaklığın gün içerisinde en yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde vatandaşların mümkün olduğunca güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

19 Haziran Cuma günü ilçelerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Besni: 21 / 30 derece

Çelikhan: 17 / 30 derece

Gerger: 24 / 33 derece

Gölbaşı: 21 / 31 derece

Kahta: 25 / 36 derece

Samsat: 20 / 37 derece

Sincik: 20 / 29 derece

Tut: 22 / 31 derece

20 Haziran Cumartesi günü beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Besni: 20 / 30 derece

Çelikhan: 15 / 29 derece

Gerger: 22 / 33 derece

Gölbaşı: 18 / 32 derece

Kahta: 23 / 35 derece

Samsat: 19 / 36 derece

Sincik: 18 / 28 derece

Tut: 21 / 31 derece

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman ve ilçelerindeki hava durumu gelişmelerini takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.