Geçtiğimiz haftalardaki düşüşün ardından yeniden yükseliş eğilimine giren altın fiyatları, 18 Haziran Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki fiyatlara yansırken, gram altın 6 bin 446 TL seviyesinde işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken gram ve çeyrek altındaki yükseliş dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın 6 bin 445 lira 90 kuruş alış, 6 bin 446 lira 77 kuruş satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10 bin 477 lira 3 kuruş alış, 10 bin 718 lira 46 kuruş satış seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 20 bin 888 lira 58 kuruş alış, 21 bin 436 lira 91 kuruş satış fiyatından işlem görürken, tam altın 42 bin 441 lira alış, 43 bin 68 lira satış seviyelerinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 43 bin 366 lira alış, 44 bin 21 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 317 dolar 10 sent alış ve 4 bin 317 dolar 70 sent satış seviyesinde bulunuyor.

18 Haziran 2026 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 6.445,90 TL

Satış: 6.446,77 TL

Çeyrek Altın

Alış: 10.477,03 TL

Satış: 10.718,46 TL

Yarım Altın

Alış: 20.888,58 TL

Satış: 21.436,91 TL

Tam Altın

Alış: 42.441,00 TL

Satış: 43.068,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.366,00 TL

Satış: 44.021,00 TL

Ons Altın

Alış: 4.317,10 Dolar

Satış: 4.317,70 Dolar

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