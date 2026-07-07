Adıyaman'da sıcak hava 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezi ile ilçelerde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi beklenirken, Adıyaman merkezde termometrelerin 38 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. 8 Temmuz Çarşamba günü kent merkezinde en düşük hava sıcaklığının 25, en yüksek sıcaklığın 38 derece olması öngörülüyor. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın en düşük 24, en yüksek 37 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerinde Samsat'ta da hava sıcaklığının her iki günde 38 dereceye ulaşacağı görülürken, Adıyaman'ın diğer ilçelerinde sıcaklık değerlerinin 15 ile 36 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Adıyaman genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken ilçe ilçe en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri de açıklandı.

8 Temmuz Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Besni: 22 / 31 derece

Çelikhan: 16 / 29 derece

Gerger: 23 / 35 derece

Gölbaşı: 22 / 34 derece

Kahta: 27 / 36 derece

Samsat: 24 / 38 derece

Sincik: 20 / 30 derece

Tut: 22 / 34 derece

9 Temmuz Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Besni: 21 / 32 derece

Çelikhan: 15 / 30 derece

Gerger: 22 / 35 derece

Gölbaşı: 19 / 35 derece

Kahta: 27 / 36 derece

Samsat: 24 / 38 derece

Sincik: 19 / 30 derece

Tut: 21 / 34 derece

Tahminlere göre, 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde Adıyaman kent merkezi ile ilçelerde sıcak hava etkisini sürdürecek. En yüksek sıcaklık değerinin Adıyaman merkez ve Samsat'ta 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: PERRE