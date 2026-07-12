Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Adıyaman'da bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürecek. Kent merkezinde 13 Temmuz'da hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, 14 Temmuz'da da sıcak havanın etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. İlçelerde de yüksek sıcaklıklar devam ederken, Kahta ve Samsat'ta termometrelerin 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor. Meteoroloji verileri, önümüzdeki iki gün boyunca kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların etkili olacağını gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adıyaman kent merkezinde 13 Temmuz'da en düşük hava sıcaklığının 26, en yüksek hava sıcaklığının ise 41 derece olması bekleniyor. 14 Temmuz'da ise hava sıcaklığının 25 ila 39 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

13 Temmuz'da ilçelerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Besni: 24 / 35 derece

Çelikhan: 19 / 34 derece

Gerger: 25 / 38 derece

Gölbaşı: 22 / 38 derece

Kahta: 27 / 40 derece

Samsat: 25 / 40 derece

Sincik: 22 / 34 derece

Tut: 24 / 37 derece

14 Temmuz'da ilçelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Besni: 24 / 35 derece

Çelikhan: 19 / 34 derece

Gerger: 25 / 38 derece

Gölbaşı: 22 / 38 derece

Kahta: 25 / 39 derece

Samsat: 24 / 39 derece

Sincik: 23 / 33 derece

Tut: 24 / 37 derece