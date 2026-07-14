Meteoroloji tahminlerine göre Adıyaman'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent merkezinde hava sıcaklığının her iki günde de 39 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, uzmanlar günün en sıcak saatlerinde açık alanda uzun süre kalınmaması konusunda uyarıda bulunuyor. İlçelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman kent merkezinde 15 Temmuz Salı günü en düşük hava sıcaklığı 26, en yüksek hava sıcaklığı ise 39 derece olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 28 ile 39 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

15 Temmuz'da ilçelerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Besni 39, Çelikhan 35, Gerger 37, Gölbaşı 37, Kahta 36, Samsat 38, Sincik 33 ve Tut 37 derece.

16 Temmuz'da ise en yüksek sıcaklıkların Besni'de 35, Çelikhan'da 32, Gerger'de 37, Gölbaşı'nda 37, Kahta'da 38, Samsat'ta 39, Sincik'te 33 ve Tut'ta 33 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve gerekli tedbirleri almaları tavsiyesinde bulundu.