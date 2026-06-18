Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt piyasasında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Son günlerde motorin fiyatlarında peş peşe yapılan indirimlerin ardından bu kez benzinde fiyat düşüşü gündeme gelirken, sektör kaynakları litre başına 3 lira 96 kuruşluk bir indirim oluştuğunu belirtiyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı, yaklaşık 99 kuruşluk kısmının tüketicilere yansımasının beklendiği ifade ediliyor.

Akaryakıt sektöründe son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, motorinde son üç gün içerisinde yapılan indirimlerle toplam düşüşün 2 lirayı aştığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından araç sahiplerinin gözü benzinde beklenen fiyat değişikliğine çevrildi.

Adıyaman’da Güncel Akaryakıt Fiyatları

18 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla Adıyaman’da akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 65,25 TL

Motorin: 66,72 TL

LPG: 32,44 TL

Büyükşehirlerde Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,15 TL

Motorin: 64,42 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,99 TL

Motorin: 64,26 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,10 TL

Motorin: 65,52 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,38 TL

Motorin: 65,79 TL

LPG: 31,79 TL

Gözler Gece Yarısına Çevrildi

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzinde beklenen indirimin gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi halinde pompaya yansıyan fiyatlar yeniden güncellenecek. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki değişimler ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

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