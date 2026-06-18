Kahta Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav gününü daha rahat geçirebilmeleri amacıyla çeşitli tedbirler aldı. Öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak olan belediye, sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz bir ortam oluşturulması için de gerekli hazırlıkları tamamladı.

Sınava Adıyaman merkezde girecek öğrenciler için belediye araçları, sınav sabahı saat 08.00’de Kahta Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden hareket edecek. İlçe merkezinde sınava katılacak öğrenciler ise sınav günü şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Öğrencilerin sınav sürecini daha rahat geçirebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek çalışmalar sınav saatleri boyunca durdurulacak. Böylece adayların dikkatlerini dağıtabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, eğitimin belediyenin öncelikli alanlarından biri olduğunu belirterek, öğrencilerin uzun süredir hazırlandıkları sınavda emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti. Hallaç, tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek hedeflerine ulaşmaları yönünde iyi dileklerde bulundu.

Kahta Belediyesi tarafından yapılan hazırlıklarla, sınava katılacak öğrencilerin gün boyunca ulaşım ve sınav ortamı konusunda herhangi bir sorun yaşamaması amaçlanıyor.

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