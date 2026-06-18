Kahta Devlet Hastanesi yönetimi, ilçede görev yapan basın temsilcilerini ziyaret ederek hastanede yürütülen çalışmalar, sağlık yatırımları ve sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Bozkurt ve İdari ve Mali İşler Müdürü Feyzullah Boğa ile birlikte ilçede faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde hastanede son dönemde gerçekleştirilen yatırımlar ve sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Başhekim Mustafa Akel, Kahta Devlet Hastanesi'nin bölgenin sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Hastanede önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Akel, Anjiyografi Ünitesi'nin hizmete açıldığını, birçok tıbbi cihazın yenilendiğini ve yeni teknolojik ekipmanların hastaneye kazandırıldığını söyledi. Doktor eksikliğinin de büyük ölçüde giderildiğini kaydeden Akel, sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulmaya başlandığını dile getirdi.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise kamu kurumları ile basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, kurum yöneticilerinin basın mensuplarıyla bir araya gelmesinin ilçe adına değerli olduğunu ifade etti.

Ziyaret programı kapsamında Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin yanı sıra ilçede görev yapan yerel basın temsilcileri de çalışma ofislerinde ziyaret edildi.

Adıyamanlılar Net olarak Kahta ve Adıyaman'daki sağlık yatırımlarını ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.