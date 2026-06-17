Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun İzmir programına gösterilen ilgiyi değerlendirerek Türkiye'de değişim talebinin giderek güçlendiğini söyledi.

Alsan, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın değerlendirmelerinin önemli mesajlar içerdiğini belirterek, İzmir'de ortaya çıkan tablonun yalnızca bir siyasi organizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

İzmir'deki buluşmanın toplumun farklı kesimlerinde oluşan değişim isteğini yansıttığını dile getiren Alsan, siyasette önemli olanın meydanlardaki kişi sayısından çok vatandaşların beklenti ve umutları olduğunu söyledi.

İzmir'in Türkiye siyasetinde yön belirleyen şehirlerden biri olduğunu kaydeden Alsan, ortaya çıkan ilginin tüm siyasi aktörler tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların yeni bir siyasi adres arayışında olduğunu belirten Alsan, farklı görüşlerden insanların ortak bir gelecek ve çözüm arayışıyla Anahtar Parti'ye yöneldiğini savundu.

Toplumun artık polemiklerden uzak, çözüm üreten ve geleceğe yönelik projeler ortaya koyan bir siyaset anlayışı beklediğini söyleyen Alsan, vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik somut adımlar görmek istediğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda milletin beklentilerinin doğru okunması gerektiğini vurgulayan Alsan, İzmir'den yükselen ilginin Türkiye'deki siyasi değişim arayışının önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman siyaset gündemindeki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.