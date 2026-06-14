Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yayımladığı kutlama mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık köklü geçmişiyle ülkenin en önemli güvenlik kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Vali Küçük, 'Aziz milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için sergilediği üstün gayret ve cesaret her zaman takdir toplamıştır' dedi.

'Jandarma Teşkilatı, Güvenlik Hizmetlerinin En Önemli Yapı Taşlarından Biri'

Jandarma Teşkilatı'nın üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Vali Küçük, 'Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar üstlendiği her görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımız; sahip olduğu eğitimli personeli, modern imkânları ve yüksek disiplin anlayışıyla güvenlik hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürmektedir' dedi.

Vali Küçük, 'Özellikle zor şartlar altında görev yaparken gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlık, milletimizin jandarmamıza duyduğu güveni ve sevgiyi her geçen gün daha da güçlendirmektedir' ifadelerine yer verdi.

Vali Küçük, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Milletimizin huzuru, güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve yüksek vazife şuuruyla görev yapan Türk Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Köklü geçmişi, güçlü teşkilat yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Jandarma Teşkilatımız, 187 yıldır vatan toprağının her karışında güvenin, huzurun ve devletimizin şefkatli gücünün temsilcisi olmuştur. Aziz milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için sergilediği üstün gayret ve cesaret her zaman takdir toplamıştır.

Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar üstlendiği her görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımız; sahip olduğu eğitimli personeli, modern imkânları ve yüksek disiplin anlayışıyla güvenlik hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürmektedir. Özellikle zor şartlar altında görev yaparken gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlık, milletimizin jandarmamıza duyduğu güveni ve sevgiyi her geçen gün daha da güçlendirmektedir.

Bu vesileyle, 'Huzur ve Hoşgörü Kenti' olarak anılan Adıyaman'ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine önemli katkılar sunan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; görevini yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE