Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Hasan Akduman, komşuların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, girdikleri evde Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi 203. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan Hasan Akduman'dan cuma gününden bu yana haber alınamadı. Apartmandan yayılan kötü kokuların fark edilmesi üzerine komşular durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açarak girdikleri evde Hasan Akduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme sürerken, soruşturma devam ediyor.

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