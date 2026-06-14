Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren kedi, vatandaşların dikkati sayesinde fark edilerek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın motor bölümünden gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araç sahibine ulaşarak otomobilin açılmasını sağladı. Yapılan incelemede motor bölümüne sıkıştığı belirlenen kedi için kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kedinin herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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