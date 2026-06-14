Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve beraberindeki personel, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan jandarma personelinin gününü kutladı.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Kaymakam Aslan, jandarmanın kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile suçla mücadelede önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Aslan, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevleri başındaki tüm jandarma personeline sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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