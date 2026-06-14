Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetimindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak yolda ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.A. ile araçta bulunan B.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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