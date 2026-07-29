Adıyaman Belediyesi, kent içi toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla otobüs duraklarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da kent genelindeki eski otobüs durakları modern ve kullanışlı yeni duraklarla değiştiriliyor. Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmayla vatandaşların daha güvenli, konforlu ve estetik bekleme alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yeni durakların, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmasının yanı sıra kent estetiğine de katkı sağlaması amaçlanıyor. Modern tasarımlarıyla dikkat çeken durakların, vatandaşların dört mevsim daha konforlu şartlarda toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmasına imkân sunacağı belirtildi.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ulaşım alanındaki yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Tutdere, 'Vatandaşlarımızın toplu ulaşım hizmetlerinden daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece otobüslerimizi ve duraklarımızı yenilemekle kalmıyor, hemşerilerimize daha modern ve nitelikli bekleme alanları sunuyoruz. Ulaşımda yalnızca altyapıyı değil, yaşam konforunu da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Adıyaman'ı her alanda daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, depremin izlerini silmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.