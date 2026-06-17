KESK Adıyaman Şubeler Platformu, Ankara'da eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere yönelik gözaltılara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Kültür Parkı girişinde düzenlenen açıklamada konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, öğretmenlerin demokratik haklarını kullanmasının engellenemeyeceğini belirterek gözaltı uygulamalarına tepki gösterdi.

Polat, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvenceli çalışma, taban maaş ve özlük hakları taleplerini dile getirdiğini, mülakat mağduru öğretmenlerin ise haklarının teslim edilmesini istediğini ifade etti.

Öğretmenlerin taleplerine çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyen Polat, hak arama özgürlüğüne yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ankara'daki eylemler sırasında çok sayıda öğretmenin gözaltına alındığı, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu'nun da dayanışma amacıyla bulundukları alanda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu, öğretmenlerin demokratik ve sendikal haklarını kullanabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında ayrıca mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının verilmesi, özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş hakkının güvence altına alınması, eğitim emekçilerinin güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulması ve sendikal faaliyetlere yönelik engellerin kaldırılması talepleri dile getirildi.

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Kaynak : PERRE