Adıyaman Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulamasını hayata geçirdi. Belediye tarafından alınan kararla, sınava katılacak adaylar Cumartesi ve Pazar günü sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Sınav günlerinde yaşanabilecek ulaşım yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama, her iki gün saat 14.00'e kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre adaylar, kent genelinde hizmet veren tüm belediye otobüsü hatlarını sınav giriş belgelerini ibraz ederek ücretsiz kullanabilecek.

Uygulamanın vatandaşlara duyurulması amacıyla belediye ekipleri tarafından otobüsler ve duraklara bilgilendirme afişleri de yerleştirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Tutdere ayrıca sınav günü trafikte bulunan vatandaşlara çağrıda bulunarak, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri için trafik yoğunluğunu artırabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda duyarlılık istedi.

Adıyaman Belediyesi, sınav süresince öğrencilerin güvenli ve sorunsuz bir gün geçirebilmeleri için ilgili birimleriyle koordineli şekilde sahada görev yapacağını bildirdi.

Adıyamanlılar Net olarak YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyor, sınav sürecine ilişkin gelişmeleri takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.