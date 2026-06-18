İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ülke genelinde alınan güvenlik ve koordinasyon tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 milyon 425 bin adayın katılacağı sınavın huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Çiftçi, sınav sürecinde binlerce personelin görev yapacağını söyledi.

Bakan Çiftçi, YKS'nin yapılacağı 11 bin 883 okulda toplam 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev alacağını açıkladı. Sınav merkezlerinin bir gün önceden kontrol edilmeye başlanacağını belirten Çiftçi, okul çevrelerinde güvenlik, trafik ve gürültüye yönelik tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

İhtiyaç duyulan bölgelerde hazır kuvvet ve takviye ekiplerin görevlendirileceğini kaydeden Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara da gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Organize kopya girişimleri ve sınav düzenini olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı istihbari ve teknik tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını ifade eden Bakan Çiftçi, sınav evraklarının nakli sırasında da güvenliğin aralıksız sağlanacağını bildirdi.

Kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla sınav merkezi bulunan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğünün hizmet vereceği açıklandı. Nüfus müdürlükleri 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

Bakan Çiftçi, öğrencilerin yıllardır emek vererek hazırlandıkları sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışacağını belirtti.

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