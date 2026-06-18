Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Ertaş, kamu çalışanlarının hak, emek ve adalet mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen çatısı altında faaliyet gösteren sendikaların 34 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Ertaş, kuruluş yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Açıklamasında kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ertaş, "İlkemiz Önce Ülkemiz" anlayışıyla hareket ettiklerini ve çalışma hayatına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşundan bugüne kadar görev yapan yöneticilere, teşkilat mensuplarına, temsilcilere ve üyelere teşekkür eden Ertaş, sendikal mücadelenin güçlü bir dayanışmayla sürdürüldüğünü kaydetti.

Ertaş, açıklamasında hayatını kaybeden dava arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, geçmişten aldıkları güç ve üyelerinden gördükleri destekle Türkiye Kamu-Sen’i daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen’in kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruma amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertaş, sendikal mücadelenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

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