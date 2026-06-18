Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu” toplantısında muhalefet partileri ve bazı eğitim örgütleri toplantıyı terk etti. CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu milletvekilleri ile Eğitim-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcileri, öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki göstererek komisyon çalışmalarına katılmadı.

Komisyon toplantısında eğitim sendikalarının görüşlerinin alınması beklenirken, Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlere yönelik müdahale gündeme geldi. Muhalefet partileri, Meclis önünde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla toplantıyı terk ettiklerini açıkladı.

Eğitim-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcileri de öğretmenlere yönelik müdahalenin ardından komisyonda bulunmanın anlamını yitirdiğini belirterek toplantıdan ayrıldı.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, yaptığı açıklamada öğretmenlere yönelik polis müdahalesini kabul etmediklerini belirterek eğitim emekçilerine yönelik şiddetin karşısında olduklarını ifade etti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş ise yıllardır sorunlarını dile getiren öğretmenlerin hak arayışı içerisinde olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin ardından komisyon çalışmalarına katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Öte yandan Ankara’da eylemlerini sürdüren Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine TBMM Çankaya Kapısı önünde polis müdahalesi gerçekleştirildiği bildirildi. Müdahale sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öğretmenlerin talepleri arasında özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş düzenlemesi yapılması, mülakat mağduru öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Toplantıyı terk eden muhalefet partileri ve eğitim örgütleri, yaşanan gelişmeler nedeniyle komisyon çalışmalarına tepki gösterdiklerini açıkladı.

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