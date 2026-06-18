Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, “Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler” temasıyla düzenlenen İstanbul EdUnion Forum 2026 programına katıldı. Forumda eğitim, emek, sendikal haklar ve küresel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyona 55 ülkeden 67 eğitim sendikası ile 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütünden toplam 132 sendika lideri katıldı. Programda eğitimin geleceği, çalışma hayatı ve küresel ölçekte yaşanan sorunlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Forumun açılış programının ardından eğitim temalı Uluslararası 9. Kısa Film Yarışması ile 8. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alpaydın, Eğitim Enternasyonali Temsilcisi Dalila El-Barhami ve çok sayıda sendika temsilcisi katıldı.

Mehmet Demir, forum kapsamında savaş, göç, dijital dönüşüm, yapay zekâ, küresel yoksulluk, kadın emeği, engelsiz eğitim, güvenceli istihdam ve sendikal haklar gibi konuların paneller ve çalıştaylarda ele alınacağını belirtti.

Demir, forumun temel mesajının "Küresel belirsizliğin panzehiri küresel dayanışmadır" anlayışı olduğunu ifade etti.

Forum sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde; eğitimin evrensel bir insan hakkı olarak korunması, nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişimin güçlendirilmesi, çalışma hayatında insan onuruna yakışır koşulların yaygınlaştırılması, sendikal hakların geliştirilmesi, dijital dönüşüm süreçlerinin etik ilkeler doğrultusunda yönetilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, uluslararası iş birliğinin artırılması ile barış ve sosyal adaletin desteklenmesi gibi başlıklar yer aldı.

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